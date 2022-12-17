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Eğitim değerlendirildi

Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt başkanlığında Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı. 

17 Aralık 2022 Cumartesi 02:58
Eğitim değerlendirildi

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Şube Müdürü, Okul Müdürleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü katılım sağladı. 
2022-2023 eğitim öğretim yılı Eğitim Değerlendirme Toplantısında Kaymakam Cingirt, ilçede uygulanan ve uygulanacak olan projeler ile ilgili çalışmalar, okullarda eğitim öğretim döneminin durumu hakkında bilgi aldı. 
Eğitim öğretime desteğinin her zaman devam edeceğini belirten Cingirt, çalışmalarda başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Eğitim Değerlendirildi
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