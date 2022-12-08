Eğitim değerlendirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 13 İlçe Milli eğitim Müdürleri katılım sağladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Sürmeli Toplantı Salonunda yapılan toplantıda il genelinde yapılan eğitim çalışmaları konuşuldu.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden ilçelerinde yürüttükleri projeler ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak, talep ve önerileri dinledi.

Yazıcı, “Fikir alışverişinde bulunup emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi