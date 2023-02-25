Eğitim camiası seferber oldu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öncülüğünde gerçekleştirilen bu kampanya, çocukların sevinçle oynayabilecekleri oyuncaklar ve depremde yaşanan sıkıntıları hafifletecek gıda kolilerini içeriyor.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen diğer bölgelere götürülmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, koordinesinde yola çıktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yaptığı açıklamada, “Depremde etkilenen bölgelerde yaşanan sıkıntıları azaltmak için yardımlaşmanın önemi büyük. Bizler de ilçemizdeki okullarımızda yapılan yardımlarla bir nebze olsun depremzedelerin yaralarını sarmak istedik. Bu yardımların ulaştırılması için tüm eğitim camiası olarak seferber olduk. İnşallah yardımlarımız depremzedelere umut olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu tür yardımların deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde oldukça önemli olduğunun altını çizen Şimşek, “Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bu tür kampanyalar, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirerek insanların birbirine destek olması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Bu arada Hatay Dörtyol’da bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile de bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve beraberindeki heyet, burada Başkan Gökhan Coşar, koordinesinde gerçekleşen konteyner kent çalışmasına destek oldu. »Haber Merkezi