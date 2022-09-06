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Eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri dün itibariyle ders başı yaptı.

06 Eylül 2022 Salı 02:11
Eğitim başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri okul yolunu tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulanan programa dair illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek. Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Eğitimin ikinci gününde veliler çocuklarıyla birlikte okula giderek okulun tüm iç ve dış mekanlarını birlikte gezecek. Program 9 Eylül'de sona erecek. 
Uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara yönlendirildi. Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 12 Eylül'de sıkıntısız bir şekilde 2022-2023 eğitim-öğretim yılına başlayacaklarını ifade etti. »Haber Merkezi
 

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Eğitim Başladı
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