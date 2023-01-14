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Eğitici eğitimi tamamlandı

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde başlatılan 4’üncü eğitici eğitimi tamamlandı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Eğitici eğitimi tamamlandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 4. eğitime 35 öğretmenin iştirak ettiğini ve bu güne kadar 148 öğretmenin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.
Eğitimcilere yeteneklerini geliştirecekleri tekniklerin anlatıldığını aktaran Öcal, "Eğitimle çocukla aile bağlarının güçlendirilmesi, aile ile öğrencinin, öğretmen ile öğrencinin iletişimin artırılması, öğrenciye bilginin aktarılması ve bilgilerin kalıcı olması amaçlanıyor. Bunun yanında yazılı ve görsel materyallerin kullanımı ve katılımcıların motive edilmesi hedeflenmektedir." dedi.
Öcal, bu güne kadar 4 uygulama yapıldığını ve her bir uygulamanın 30 saat sürdüğünü, talep olması durumunda 5. eğitimin de verileceğini sözlerine ekledi. »AA

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