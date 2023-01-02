E twinning semineri

Program kapsamında e twinning projeleri konusunda tecrübeli e twinner öğretmeni Didem Köse tarafından öğretmenlere seminer verildi.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “İlçemizde e twinning projeleri konusunda tecrübe sahibi ödüllü e twinner öğretmenimiz Didem Köse tarafından öğretmenlerimize seminer verildi. Seminerde e twinning sisteminin kullanılmasından projelerin sonuçlandırılması aşamasına kadar olan süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Seminerde görev alan Didem öğretmenimize ve katılımcılara teşekkür eder, başarılar dileriz.” dedi.

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