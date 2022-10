‘Doğru tercih’

Öğrencilere hitaben konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ı ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih eden yarınların ve geleceğin teminatı öğrencileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bozok Üniversitesi, eğitim ve öğretimde kalitesiyle, akademik anlamda genç ve dinamik kadrosu, ihtisas üniversitesi olmanın getirdiği ayrıcalıkları ile sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih ederek doğru bir tercih yaptınız. Bilimsel çalışmalarda son dönemlerde adını dünya literatürüne çok daha fazla duyuran bir üniversiteyiz. Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise sanayiciyle buluşturan girişim odaklı bir üniversiteyiz. Yozgat Bozok Üniversitesi yaptıklarıyla idealleri ve vizyonel hedefleriyle marka bir üniversite. En önemlisi Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesel kalkınma hedefleri olan bir İhtisas Üniversitesi. Bu nedenle sizler Yozgat Bozok Üniversitesi'ni seçerek çok doğru bir tercih yaptınız. Sizler bir hayalin peşinden koştunuz. İdealleriniz vardı. Mezun olana kadar gayretiniz ve çabanızla yeni başarılara ve hayallere yelken açacaksınız. Üniversitemizin sloganı inanmak başarmanın yarısıdır düsturundan hareketle ‘Kararlılıkla Başarıyadır. Bu mottomuz doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizle birlikte hedefi ıskalamadan hayal ettiğimiz başarı hikâyelerini hep birlikte kaleme alacağız” dedi.

Eğitim öğretim süreçlerinin en iyi şekilde yürütmek için gayret ve çaba sarf ettiklerini belirten Karadağ, teorinin pratiğe dönüşmesi anlamında yüksekokulda mevcut olan laboratuvarı daha güçlendireceklerini söyledi.

Sarıkaya ilçesini Orta Anadolu’nun parlayan bir fizik tedavi merkezi haline getirme hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Karadağ, “İyi bir meslek sahibi olacaksınız. Önünüzdeki bu dört yıllık süreci en verimli şekilde önemli kazanım ve fırsatları değerlendirerek dolu dolu yaşayın. Sizlerin çok yönlü olarak geleceğe hazırlanması için eğitim öğretim süreçlerini kapsamlı şekilde yürütmekteyiz. Sizlerin kariyer planlarınızı doğru yönetme ve yönlendirme noktasında her zaman destekçiniz olacağız. Bozok Akademi ve Kariyer Merkezi’mizden maksimum derecede faydalanmanızı istiyoruz. Bozok Akademi hayat boyu öğrenmeye yönelik toplamda 200 uzaktan eğitim programının içinde yer al aldığı bir eğitim platformu. Sizlerin daha donanımlı ve nitelikli mezun olarak elinizi güçlendirebileceğiniz ve kariyer süreçlerinizi doğru yönetebileceğiniz bu platformlardan mutlaka istifa edin” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin başarısına yönelik gayret ve çabayı hiçbir zaman göz ardı etmediklerini belirten Karadağ, “Sizlerin başarısı bu ülkenin geleceğinin daha müreffeh olması anlamına geliyor. Çünkü bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak sizlersiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrenci odaklı, öğrencinin istek ve taleplerine odaklanmış bir üslupla hareket etmektedir. Karşınıza çıkan sorunları aşmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akademik personelimiz, idari çalışanlarımız olarak kapımız her daim sizlere açık olacaktır " diye konuştu.

Öğrencilerle bir araya gelmedeki hedeflerinin, beklenti ve talepleri dinlemek olduğunu belirten Karadağ, varsa sorunları masaya yatırarak ortak fikir ve kanaatlerle çözüm üretmek istediklerini söyledi.

Karadağ, konuşmasının sonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılının başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.

»Haber Merkezi