Diplomalar alındı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İİBF mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni mezun olan öğrenciler adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Merve Çakır’ın konuşması ile devam etti. Çakır konuşmasında: “Üniversite hayatımız bugün sona eriyor. Yozgat Bozok Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünün mezunları olarak inanıyorum ki hepimiz üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları olarak kazanmış olduğumuz deneyimlerle güzel ülkemizin geleceğinde rol almanın ve bu deneyimleri gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zorlu konuşmasında: “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ülkemizin yarınlarına değer katacak donanımlı ve yetişmiş gençleri mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mezun olan öğrencilerimizi bundan sonra yeni bir başlangıç bekliyor. Üniversite hayatınızda çok çalışıp büyük emeklerle başarıya ulaştınız. Bugün mezun olmanın sevincini yaşıyorsanız bundan sonraki yaşantınızda da okumaktan hiçbir zaman vaz geçmeyin. Hayat boyu öğrenme yaşam felsefeniz olsun. Kendi uzmanlık alanızla ilgili uzmanlaşın ama farklı konularda da donanımınızı mutlaka artırmanız gerekiyor. Sizleri bugünlere getiren başta ailenize, hocalarınıza ve ülkemize karşı sorumluluklarınızı unutmayın. Bugün mezun olup aramızdan ayrılsanız da biz buradayız. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık. Bu duygularla sizlerin bugünlere gelmesinde büyük fedakârlıkları olan başta aileleriniz ve fakültemizin değerli akademisyenlerine teşekkür ediyor, mezuniyetiniz hayırlı olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ise yaptığı konuşmada :“Bugün hem sevinci hem de hüznü birlikte yaşıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitemize 4 yıl önce gelerek eğitim hayatına başlayan ve lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan genç kardeşlerimizin mezuniyet heyecanını hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimiz bugün mezun olup aramızdan ayrılsalar da üniversitemizin kapısı her zaman sizlere açık. Bizler sizin için buradayız. Bizlerle iletişiminizi asla kesmeyin. Zorlu bir süreçten geçtiniz. Çok emek sarf ettiniz. 4 yılın ardından bugün bunun karşılığını alıyorsunuz. Başarılı olmak için kararalı olmanız lazım. Bundan sonraki yaşantınızda da kararlı bir şekilde istediğiniz hedefe gideceğinizi ümit ediyorum. Harcamış olduğunuz emeğin karşılığını mutlaka bir gün alacaksınız buna inanın. Öğrencilerimizin gizli kahramanları aileler ve mesai arkadaşlarıma emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyor, mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum” dedi.

Mezuniyet töreni, konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin kep fırlatmasıyla sona erdi.

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