Destek konuları değerlendirildi

2022-2023 eğitim ve öğretimin 2’nci döneminin başlaması ile birlikte İlçe Milli eğitim Müdür Bekir Korkut’ta okul ziyaretlerine başladı. Ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret eden Korkut’a, Şube Müdürleri Bekir Demirezen ve Mehmet Özkan eşlik etti.

Okul idarecileri ve öğretmenler ile toplantı yaparak misafir öğrencilere yönelik çalışmalar, öğrencilere psikososyal destek sağlanması konuları değerlendirildi.

Sınıflar da ziyaret eden korkut öğrencilerle bire bir sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. »Haber Merkezi