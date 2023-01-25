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Deneyimler devam ediyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ERASMUS+ Projeleriyle öğrencilerin yurt dışı deneyimlerinin devam ettiğini söyledi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Deneyimler devam ediyor

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Avrupa Birliği Erasmus + Mesleki Eğitim projeleri kapsamında hazırlamış olduğu proje ile Ulusal Ajans (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından desteklenmeye uygun bulunmuş ve Avrupa Birliği tarafından Erasmus + Mesleki Eğitim hareketliliği kapsamında finanse edilen Geleceğe Koşmak- Running to the Future isimli proje kapsamındaki hareketlilikler başarıyla gerçekleştirildi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projede 27 öğrenci hareketliliklere katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; “Ekim-Kasım-Aralık aylarında 3 grup halinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, Makine ve Tasarım alanı, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı öğrencilerinin katıldığı hareketlilikler kapsamında öğrencilerimiz Portekiz'in Braga kentinde 3 er haftalık staj yapma imkânı buldular. Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğrencileri DAPE isimli güneş enerjisi üzerine çalışan firmada, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı  öğrencileri MoallowDream isimli mobilya firmasında, Makine ve Tasarım öğrencileri ise Anainox ve Sifinox isimli CNC makineleri ile üretim yapan firmalarda stajlarını yaptılar. Öğrencilerimiz stajlarını yaparken refakatçi öğretmenlerimiz tarafından rehberlik ve koordinatörlük görevi yerine getirildi. Her yıl öğretmen ve öğrencilerimiz mesleki deneyimlerini geliştirmek amacıyla projeler devam edecek olup, hazırlanan projede emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Deneyimler Devam Ediyor
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