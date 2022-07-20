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Deneme sınavı

Türk Eğitim-Sen, KPSS’ye hazırlanan memur adayları için deneme sınavları hizmeti veriyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Deneme sınavı

Deneme sınavları, www.tesakademi.com adresi üzerinden 19 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Alanında uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından hazırlanan 5 özgün deneme sınavı, www.tesakademi.com üzerinden 19-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında öğretmen adaylarının erişimine sunuldu. Bu deneme sınavlarında genel kültür-genel yetenek testi 120 sorudan, eğitim bilimleri de 80 sorudan oluşuyor ve her testte ÖSYM standartlarına göre 200 soru yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Yozgat İl Temsilcisi Mahmut Sunay Kabayel, sendikanın sınavlara hazırlık eğitimleri, elektronik kitap desteği ve deneme sınavları hazırladığını hatırlattı. Kabayel, bu çerçevede genç meslektaşların talebi üzerine Türk Eğitim-Sen’in KPSS hazırlık sürecinde öğretmen adaylarına deneme sınavları hizmeti vermeye karar verdiğini söyledi. Türk Eğitim-Sen’in bu hizmetinin ücretsiz olduğunu belirten Kabayel, şunları kaydetti: “Bu hizmet sayesinde sınava hazırlık sürecine konu çalışmayı bitirmiş, soru çözerek öğrendiklerini pekiştirmeye ve eksikliklerini gidermeye çalışan geleceğin öğretmeni arkadaşlarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Kıymetli meslektaşlarımız; sınav sonrasında, atama sürecinde ve atandıktan sonra meslek hayatınız boyunca bir güven kapısı olarak Türk Eğitim-Sen’i her zaman yanınızda göreceksiniz. Türk Eğitim-Sen üyeleri, temsilcileri, teşkilatları sizler için güvenli bir liman, güler yüzlü bir dost ve sağlam bir kale olarak sendikal mücadelesine devam edecektir. Bu vesile ile sunmuş olduğumuz bu hizmetin hayırlı olmasını diliyor, KPSS’de geleceğin öğretmeni genç meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.” Haber Merkezi

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Deneme Sınavı
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