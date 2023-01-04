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“Değerlerime sahip çıkıyorum”

Akdağmadeni Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında sabah namazında buluştu.

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:05
“Değerlerime sahip çıkıyorum”

Akdağmadeni Belediyesi destekleri ile Eyüp Sultan Camiinde sabah namazını kılmak için yaklaşık 70 öğrenci bir araya geldi. Namazdan önce namazın önemi ile ilgili sohbet edildi. Namaz kılındı ve sabah duası yapıldı.
Namaz kılındıktan sonra camii imamı Sadi Murat tarafından hazırlanan paça ve mercimek çorbaları çocuklara ikram edildi. Tekrar belediye otobüsüne binilerek okula dönüş sağlandı.
Namık Kemal Ortaokulu yetkilileri, Bu etkinliklerde zorunluluk olmadı. Çocuklar isteyerek geldiler. Bu programda emeği geçen tüm hocalarımıza ve Eyüp Sultan Camii görevlileri ile Akdağmadeni Belediyesi’ne de destekleri için teşekkür ederiz. »Haber Merkezi

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Değerlerime Sahip Çıkıyorum
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