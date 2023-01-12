Değerlendirmede bulundular

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bekir Korkut, bulduğu her fırsatta DYK kurslarını ziyaret ederek hem öğrencilerin yanında hem idarecilerin yanında olmaya devam ediyor.

Ziyaretleri kapsamında Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu DYK kursunu ziyaret eden Korkut’a, Şube Müdürü Mehmet Özkan eşlik etti.

Öğrencilerin yoğun katılımının olduğu kursta öğretmen ve öğrencilerle değerlendirmelerde bulunana Korkut, “DYK kurslarının verimli bir şekilde devam etmesinde emeği olan idareci ve öğretmenlerimiz ile kurslara katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi