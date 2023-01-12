Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.728,88
ALTIN
1.133,63
DOLAR
18,78
STERLİN
22,88
EURO
20,25

Değerlendirmede bulundular

Yenifakılı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve düzenli olarak verilen Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor. 

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Değerlendirmede bulundular

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bekir Korkut, bulduğu her fırsatta DYK kurslarını ziyaret ederek hem öğrencilerin yanında hem idarecilerin yanında olmaya devam ediyor.
Ziyaretleri kapsamında Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu DYK kursunu ziyaret eden Korkut’a, Şube Müdürü Mehmet Özkan eşlik etti.
Öğrencilerin yoğun katılımının olduğu kursta öğretmen ve öğrencilerle değerlendirmelerde bulunana Korkut, “DYK kurslarının verimli bir şekilde devam etmesinde emeği olan idareci ve öğretmenlerimiz ile kurslara katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirmede Bulundular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzel okuyan kazandı
Güzel okuyan kazandı
Öğrencilerden gazete
Öğrencilerden gazete
Öğrencilere hediye
Öğrencilere hediye
Faaliyetler değerlendirildi
Faaliyetler değerlendirildi
V harfini öğrendiler
V harfini öğrendiler
Köy okulları değerlendiriliyor
Köy okulları değerlendiriliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim