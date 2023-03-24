Değerlendirme yaptı

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Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş bulduğu her fırsatta okul ziyaretlerini sürdürüyor. 

24 Mart 2023 Cuma 02:00
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Ziyaretleri kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. 
Öğrencilerle bir araya gelen Yoldaş, sohbet ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirdi. 
Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu.
Toplantı sonrası öğretmenlere, yardımcı personellere ve okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.03.2023 10:05
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