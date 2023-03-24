Değerlendirme yaptı

Ziyaretleri kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti.
Öğrencilerle bir araya gelen Yoldaş, sohbet ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.
Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu.
Toplantı sonrası öğretmenlere, yardımcı personellere ve okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi
Ziyaretleri kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti.