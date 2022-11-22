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Cumhuriyet İlkokulu açıldı

Cumhuriyet İlkokulu yeni eğitim binası faaliyete geçti. 

22 Kasım 2022 Salı 02:11
Cumhuriyet İlkokulu açıldı

Çekerek İlçe Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'ın katılımı ile okul eğitim öğretim faaliyetlerine açıldı. 
Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, öğrenciler ile birlikte okul binasında bir dizi incelemelerde bulundu. Güzel, öğrenciler ile sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile toplantı yaptı. Derslikleri ve okulu inceleyen Güzel, “İlçemize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet İlkokulu binasının ilçemiz eğitimine uzun yıllar hizmet etmesi ve hayırlı olmasını dilerim.” dedi. »Haber Merkezi

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Cumhuriyet İlkokulu Açıldı
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