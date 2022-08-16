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Çocuklarda mahremiyet bilinci

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan ‘Mahremiyet Eğitimleri’ aralıksız devam ediyor. 

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
Çocuklarda mahremiyet bilinci

Yozgat’ın birçok ilçesinde yetişkinlere verilen eğitimler bu kez de merkez ve ilçelerde eğitimlere devam eden Yaz Kur’an Kursu’na giden öğrencilere verildi.
Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından ‘Mahremiyet Eğitimi’ programında çocuklar bilgilendirildi.
Sosyolog Merve Er ile Psikolojik Danışman Kübra Şenöz, yaptığı konuşmada;  “Mahremiyet eğitimi çocuğa verilmesi gereken en temel eğitimlerden biridir. Bu eğitim çocuğun kendini nasıl ve neden koruması gerektiğini öğrenmesi için oldukça önemlidir. Taciz, istismar ve benzeri çocuklarımızın asla karşılaşmasını istemeyeceğimiz durumlardan çocuklarımızı koruyabilmenin ilk yolu onlara eğitim vermektir. Çocuklarımız bugün vermiş olduğumuz eğitimle vücudunun özel bölgelerini öğrenecektir. Çocuklarımız eğitim sonrası vücudunu nasıl koruyacağını, tehlikelerle nasıl başa çıkacağını öğrenebilecektir” ifadelerini kullandı.
Eğitim esnasında kullanılan oyuncak bebek üzerinden çocuklara özel bölgelerin nereler olduğu tanıtıldı, bedenlerini nasıl korumaları gerektiği, iyi ve kötü dokunuşun neler olduğu, iyi sır ve kötü sırrın neler olduğu öğretildi. »Haber Merkezi 

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Çocuklarda Mahremiyet Bilinci
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