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Çocuklar sirkte eğlendi

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anatolia Sirki programı düzenlendi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 02:29
Çocuklar sirkte eğlendi

Gerçekleşen programa Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan çocuklar ile katıldı.
Konu ile ilgili Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Anatolia Sirki programına Müdürlüğümüz Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan çocuklarımızla birlikle katılım sağlayarak, çocuklarımızla beraber eğlenceli vakit geçirdik. İlgilerinden dolayı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan Bey ile proje sorumlusu Tuncay Açıkel Öğretmenimize çok teşekkür ederiz.” denildi. »Haber Merkezi

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Çocuklar Sirkte Eğlendi
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