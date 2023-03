Çocuklar proje yolunda

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerinde ilgiyle iştirak ettiği “Araştırmacı Çocuklar için Proje Hazırlama Yolları” başlıklı etkinlik, 18 Mart 2023 Cumartesi günü farklı gruplar için iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Düzenlenmesine Arkas BİLSEM Matematik Öğretmeni Erhan Koç’un öncülük ettiği programa katılan BİLSEM Müdürü Erkan Erdik ve öğretmenleri de öğrenciler gibi yer yer aktif biçimde dâhil oldular ve tartışmalarla Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın bahis açtığı konuların derinleşmesini sağladılar.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata sabah oturuma katılan çocuklara yakın çevreden örnekler vererek başlattığı etkileşimli söyleşisinde; beynin öğrenmesi, bu öğrenmede duyu organlarının rolü, sinirler aracılığıyla beyne bilgi akışı, bu işleyişten esinlenerek geliştirilen yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, bulanık mantık, yapay zeka gibi modelleme yolları ile deney, teori ve hesaplamalı bilimlerden bahsedip örnekler verdi. Araştırmaların proje tabanlı yürütülmesinin ve bunun yollarıyla ilgili inceliklerden söz açtı ve çocukların anlayacağı bir dille açıklamalar yaptı.

Öğleden sonra bir araya geldiği çocuklardan gruplar oluşturarak atölye çalışması niteliğinde yaptığı uygulamalı sunumunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her öğrencinin küresel ölçekte öncelikli olarak gördüğü konuları gruplarında tartışarak ortak bir konu belirlemelerini istedi. Belirlenen konuyla ilgili kelime ve kavramları yazmalarını, sonrada o konuda Türkiye’de yapılması gerekenlerin neler olduğunu tartıştırıp bu konulardaki olası riskleri, engelleri, kısıtları tespit etmelerini istedi. Düşündüklerini yazılı hale getirmelerini sağladı.

Beyin fırtınası yoluyla devam eden bu seminerde, öğrencilerin ele aldıkları konuda bulundukları yerde yapabilecekleri gerçekçi bir proje fikri üretmelerini isteyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her gruba bir proje başlığı ve proje özetini yazdırıp devamında da ortaya çıkan bu düşünceleri bütün katılımcıların katkı vereceği biçimde tartışmaya açtı. Yapılan kritiklerle bir proje kurgusunda neler olması gerektiği üzerinde duruldu. Öğrencilerin heyecanla katılım sağladığı etkinlikte sordukları sorular da cevaplandırıldı.

Etkinliklere ilişkin öğretmenlerden bazıları yaptıkları değerlendirmelerde, bu tarz eğitimlerin öğretmenler için de yapılmasının ve yaygınlaştırılmasının çok yerinde olacağı ve bu konuda halen önemli ölçüde eksikliğin olduğu vurgulandı.

Gittiği her yerde ilgiyle izlenen ve yaptığı çalışmalarla hem mensubu olduğu üniversitenin hem de Yozgat'ın olumlu yönde görünürlüğünün de artırılmasına katkı verdiği bilinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Yaptığımız çalışmaları önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerin önemli ve çok büyük bir boşluğun doldurulmasına yönelik çalışmalara katkı verdiğini de biliyoruz. Benzer çalışmaları yapmaya veya yapılan çalışmalarda yer almaya gönüllü pek çok akademisyen olduğunu da biliyoruz. Bununla beraber taleplerin düzenli, planlı ve sürekli olmasının gerektiği de ortadadır. Eğitime ilişkin güzel sözler söylemenin ötesine geçip güzel şeyler yapmak lazım. Vasat olanla yetinemeyiz." dedi.