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Çocuklar gülerse dünya güler

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinde kalan öğrencileri ziyaret etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Çocuklar gülerse dünya güler

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan ile beraber depremden etkilenip Yozgat Merkez Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinde kalan öğrenciler için Müdürlük tarafından açılan anasınıfını ziyaret ederek miniklerle bir araya gelip onlara hediye takdim etti.
Depremden etkilenip Yozgat’a gelen çocuklar için il genelindeki toplu yaşam alanlarına 4 anasınıfı açıldığını belirten Yazıcı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemlidir. Onlar gülerse dünya güler. Yaraları birlikte sarıp normalleşme sürecini hızlandırmak için Devletimizin var gücüyle çalışıyoruz diyerek emeklerinden dolayı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkanı Sayın Mustafa Özden başta olmak üzere kurum çalışanlarıyla, emek verip katkı sağlayan herkese teşekkür etti. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Gülerse Dünya Güler
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