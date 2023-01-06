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“Çocuklar biz büyüklerin aynasıdır”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul bölümünde örgün eğitimle beraber hafızlık proje sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip istişarelerde bulundu.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
“Çocuklar biz büyüklerin aynasıdır”

Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, matematik ve diğer derslerin işlenişinde dikkat edilmesi gereken hususlar, derslerin işlenişinde konuların hayatla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin duygusal davranışlarıyla ilgili yapılması gerekenler, Türkçenin doğru, akıcı ve düzgün konuşulması ve yazılması, ESER projesi ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, her çocuğun baskın yeteneğine göre bir etkinliğe dahil edilmesi ile kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi konularına değinerek bu konularda öğretmenler ile fikir alışverişine bulundu. »Haber Merkezi
 

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Çocuklar Biz Büyüklerin Aynasıdır
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