“Çocuklar biz büyüklerin aynasıdır”

Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, matematik ve diğer derslerin işlenişinde dikkat edilmesi gereken hususlar, derslerin işlenişinde konuların hayatla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin duygusal davranışlarıyla ilgili yapılması gerekenler, Türkçenin doğru, akıcı ve düzgün konuşulması ve yazılması, ESER projesi ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, her çocuğun baskın yeteneğine göre bir etkinliğe dahil edilmesi ile kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi konularına değinerek bu konularda öğretmenler ile fikir alışverişine bulundu. »Haber Merkezi

