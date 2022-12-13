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Çocuk yetiştirirken dikkat!

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

13 Aralık 2022 Salı 02:11
Çocuk yetiştirirken dikkat!

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında Kadışehri ilçesine bağlı Dikmensöğüt köyü ziyaret edildi.
Ziyarette Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Sosyolog Merve Er tarafından, vatandaşlara ‘Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular’ konulu seminer verildi.
Yozgat, 2022 Yılı Eğitim Planı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda düzenlenen seminerde katılımcılara ‘Çocuğun ekran karşısında olması onun için yararlı mıdır, zararlı mıdır?, Çocuklar bir günde ne kadar süreyi ekran karşısında geçirebilirler?, Cinselliği çocuklara nasıl ve ne kadar anlatmalıyız?, Çocuğu istismardan korumak için neler yapmak gerekir?, Oyun çocuk için önemli midir?’, konuları hakkında bilgi verildi.
Seminerde konuşma yapan Sosyolog Merve Er, Çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını belirtti. 
Er, “Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, ensest ve pedofili vakalarının arttığı günümüzde ‘onlar kardeş bir şey olmaz’ şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler. Televizyon, bilgisayar ve cep telefonları çocuk bakıcısı olarak kullanılmamalı ebeveynler çocukları ile birlikte etkili ve kaliteli zaman geçirmelidir.” dedi.
Seminere katılım sağlayan vatandaşları Er, sosyal medyada ki risklere karşı ve ailenin çocuk gelişimindeki sorumluluklarına dair bilinçlendirdi. 
»Haber Merkezi
 

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Çocuk Yetiştirirken Dikkat
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