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Çizimler yaptılar

Güzel Sanatlar Atölyesi’nde karakalem çalışmaları yapıldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:45
Çizimler yaptılar

Yozgat Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Atölyesi’nde genç yetenekler hünerlerini geliştiriyor.

Birbirinden farklı kurslarla gençleri dışardaki zararlı alışkanlıklardan alıkoyan ve yeteneklerini geliştirmeye imkân sunan Gençlik Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Son olarak karakalem çalışmaları yapan gençler çizimlerini Gençlik Merkezi’nde yaptı.

Gençlik Merkezi tarafından konu ile yapılan açıklamada ise, “Gençlerimizin en verimli, en üretken yaşlarında gençlik merkezlerinde güzel sanatların her alanında nitelikli atölye çalışmaları ile beden ve kalp birlikteliğini tecrübe etmelerini sağlayacak atölye çalışmaları yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi

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