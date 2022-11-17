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Çevrimiçi seminer

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, her fırsatta gençlerle bilgiler paylaşmaya çalışıyor. 

17 Kasım 2022 Perşembe 02:21
Çevrimiçi seminer

Gençlerin iyi yetiştirilmesinin bilincinde olan akademisyenler çevrimiçi seminerler yoluyla farklı üniversitelerden öğrencilerle iletişim kuruyor.
Iğdır üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çalışkan’ın daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK-2209 Programı Üzerine Üniversite Öğrencileriyle Söyleşi’ için çevrimiçi videoseminer yoluyla gençlere hitap etti.
 ‘Teams’ üzerinden yürütülen programda genel çerçevede TÜBİTAK programlarından ve özel olarak da ‘TÜBİTAK - 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ile ‘TÜBİTAK - 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ üzerinde durulan buluşmada, proje döngüsü yönetimi, proje aşamaları, projelerde stratejik plan ve ilgili çeşitli konulardan bahsedildi. 
Yeni bilgiler edindiklerini belirten öğrencilerden bazıları, yapılan bir projenin sürdürülebilir olmasının önemsenmesi gerektiğini, projelerde insanlığa faydalı yönler olması gerektiğini, öğrencilerin proje faaliyetlerinde çok ama çok aktif olması gerektiğini, danışman hocaların öğrenciler için rehberlik yapan ve yönlendiren konumunda olduğunun farkına vardıklarını ifade etti. 
Eğitim süreçlerinde tekrara düşmenin ve ‘ezberci’ anlayışın öğrencileri pasifleştirdiğine de değinilen değerlendirmelerde, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin eğitim-öğretim içerisinde çok ama çok düşük oranda kaldığına de değinildi.
 Bu tip seminerlerin önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yaptığı değerlendirmede “Günümüz dünyasında gençler artık pek çok şeyin bilincinde olmalılar. Bireysel olarak her bir genç kendi eksikliklerini tespit edebilmeli ve o eksiklikleri kendileri tamamlama yoluna gitmeliler. Öğrenmeyi öğrenmek dediğimiz şey bir bakıma budur. Bilgi kaynakları o kadar fazla ki, işin farkında olan bir kişi pek çok şeyi kendi başına öğrenebiliyor. Yabancı dili kendi başına öğrenenler var, bilgisayar programcılığını kendi başına öğrenenler var.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Çevrimiçi Seminer
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