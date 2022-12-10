Çevrimiçi seminer

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Karadeniz Teknik KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Webinar Serisi” programının konuğu oldu.

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Asım Kadıoğlu’nun daveti üzerine Profesör Dr. Mustafa Böyükata, lisansüstü öğrenciler için “Zoom Uzaktan Toplantı Uygulaması” üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen "Tez Çalışmalarının Projelendirilmesi: Niçin ve Nasıl?" konulu eğitim seminerinde konu seçimi, tez çalışmasının planlanması, projeye dönüştürme ve çıktılar üzerinde durdu.

Çoğunluğu lisansüstü düzeyde öğrenimlerine devam eden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri olmak üzere 40 civarında katılımcının farklı sürelerle iştirak ettiği eğitim seminerinde araştırma çalışmalarının projelendirilmesinin ve proje tabanlı yürütülmesinin önemi ortaya kondu.

Enstitü Müdür Yardımcıları Profesör Dr. Tayfun Dede ve Profesör Dr. İsmail Aydın’ın yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenlerinde yer aldığı buluşmada Profesör Dr. Böyükata seminerini katılımcıları da diyaloglara dâhil ederek etkileşimli bir yolla yürütmeye çalıştı.

Böyükata konuşmasında lisans düzeyinde eğitim yapan birisinin bir meslekte yetkinlik, muktesebat, nosyon kazanacağını, yüksek lisans yaptığında bilim uzmanı sıfatı kazanacağını, doktora derecesine sahip olduğunda ise bilim insanı olacağını hatırlatarak, bu yeterliliklerin niteliğini yükselten etkin yollardın başında proje tabanlı çalışmanın geldiğini farklı yönleriyle ortaya koymaya çalıştı. Bir araştırma konusunun projelendirilmesinde nasıl bir strateji izlenebileceğine ilişkin bilgiler paylaştı.

Projelendirilecek bir tez çalışmasının orijinal yanlarının, yenilikçi yönlerinin, benzer çalışmalardan farklılıklarının, tamamlayıcı yönlerinin, bilim alanında getireceği yeniliklerin, gelişime sağlayacağı katkıların ve hipotezinin niteliğinin yüksek olmasının bekleneceğini bilmek ve bunları proje önerisine yazarken, “Bu proje bitince hatırlanmaya değer yanları neler olacak?” diye kendi kendimize sorarak, olabildiğince özgün yanlarının ortaya konmasına özen gösterilmesi gerektiği yönünde bilgiler paylaşan Böyükata, “Her proje bitiminde, yeni yönelimlere sahip olabilmeliyiz, yapılan çalışmaya ilişkin yeni bir öneri sunabilmeliyiz.” dedi.

Aynı zamanda eşzamanlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Youtube Kanalı üzerinden de canlı yayınlanan çevrimiçi toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı ve değerlendirmeleri alındı.

Seminere ilişkin yapılan değerlendirmede katılımcılar, verilen eğitim seminerinin büyük oranda konu itibariyle yeterli bir içeriğe sahip olduğunu, mesleki gelişime katkı sağladığını, araştırma, lisansüstü tez hazırlama ve bilimsel yayın yapma motivasyonunu artırıcı düzeyde olduğunu, kişisel gelişime katkı sağladığını belirterek benzer eğitim etkinliklerinin devam ettirilmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Toplantının moderatörlüğünü de yapan Enstitü Müdürü Profesör Dr. Asım Kadıoğlu, daha önceleri pek çok kez birlikte eğitim etkinliklerinde yer aldıklarını hatırlatarak, bu seminerinde faydalı olduğunu ve yine yeni şeyler üzerinde düşünmeye katkı verdiğini ifade ederek Profesör Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. »Haber Merkezi