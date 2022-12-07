Çevrimiçi seminer

Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu Kurucusu Çevre Mühendisi Medine Erek moderatörlüğünde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Proje Fikri Geliştirme Stratejileri” konulu çevrimiçi videoseminer verdi.

Özellikle gençlerin kendileri tarafından oluşturulan grup ve toplulukların, uzun vadede sivil toplumun güçlendirilmesine ciddi katkılar vereceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Proje ve Etkinlik Tasarlama Platformu olan ve gönüllülüğü ilke edinmiş bireylerden oluşan Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu (SustainabiliThink Club) kurucusu Çevre Mühendisi Medine Erek’in daveti üzerine, sürdürülebilir “Proje Fikri Geliştirme Stratejileri” konulu çevrimiçi videoseminer verdi.

Katılımcıların rahatlıkla sorularını sorabilmeleri ve düşüncelerini paylaşarak tartışmalara katılabilmelerini sağlayabilmek maksadıyla, sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleştirilen ve interaktif olarak yürütülen seminerde, proje yazmaya istekli olanların ilk adımı atmalarına destek veren ve onları yüreklendiren bir sunum gerçekleştirildi.

Moderatörlük yapan Çevre Mühendisi Medine Erek de yorumlarıyla ve diyalogların aktif tutulmasına sağlayarak konuların derinleştirilmesine çaba gösterdiği seminerde “sürdürülebilirlik” kavramı üzerinde de duruldu.

Günümüzde pek çok problemin belli coğrafyalarda ya da toplumlarda sınırlı kalmadığını ve herkesi ilgilendiren yönlerinin çok fazla olduğunu hatırlatıcı değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Böyükata, her gencin proje fikirlerinde bütün insanlığın yararına olacak yanlara odaklanarak özgün fikirler ve sürdürülebilir sonuçlar çerçevesinde projeler geliştirmenin önemini ortaya koyan bilgiler paylaştı.

TÜBİTAK programları başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların proje destek programlarına da değinen Böyükata, gençlerin başvuru yapabilecekleri ve kaynak temin edebilecekleri konulardan bahsederek, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin teknik bilgiler verdi.

Ortak fikir geliştirme yollarından da bahseden Böyükata, proje döngüsü yönetimi ve nitelikli proje çalışmalarının nasıl olabileceği konularında detaylı bilgiler aktardı.

Gerçekleştirilen eğitim seminerine ilişkin olarak, Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu Kurucusu ve etkinliğin Moderatörü Çevre Mühendisi Medine Erek, “Çok verimli bir eğitim semineri oldu. Eminim arkadaşlar proje yazma ve fikir geliştirme noktasında çok kıymetli püf noktaları aldılar. Süreç içerisinde verilen taktikleri uygulayarak gençleri proje yazmaya sevk edeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. »Haber Merkezi