Çandır’da moral etkinliği

Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde yaşanan depremin ardından Çandır Anaokulu öğretmenleri tarafından depremden dolayı Çandır’a gelen depremzede çocukların moral bulması adına çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe Çayıralan Kaymakamı ve Çandır Kaymakam Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal katıldı.

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Çandır'a yerleşen depremzede çocukları palyaço kıyafeti ile karşılayan öğretmenleri, uzun süre çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Enkazın psikolojisini üzerlerinden atmak, onları normal hayata kazandırmak adına yapılan etkinlikte müzikler eşliğinde halaylar çekildi, palyaço kıyafetli öğrenciler depremzedeler eğlendirildi.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi