Çalıştay ilgi çekiyor

Farklı alanlardan uzmanların konuşmacı olarak davet edildiği çalıştay, 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan sunumların ardından, 24 Aralık 2022 günü proje fikirlerinin değerlendirilmesiyle tamamlanacak.

Çalıştayın ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik “Sosyal Girişimci Projeleri”, Türkiye Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş “Sosyal İnovasyonla Fark Yaratmak”, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Sosyal Projelerin Milli ve Manevi Yönleri", Türk Kızılay Kadın İstanbul Teşkilatı Başkanı Nilhan Kösen Ayan “Türk Kızılay’da Sosyal Farkındalık Örneği”, KOSGEB İstanbul Bölge Müdürü Ertuğrul Çetinkaya “KOSGEB Girişimcilik Destekleri”, Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu Kurucusu Medine Erek “Sürdürülebilirlik Alanında Sosyal İnovasyon” ve ÜÜ Kuluçka Merkezi ve TTO Müdürü Doç. Dr. Mesut Karahan “Proje Fikri Oluşturma ve Yenilikçi Fikirler” konularında bilgiler paylaştılar.

Proje vizyonu sağlayıp, gençlerin fikir geliştirmesine ışık tutmak ve projelerin hayata geçirilmesine destek olmak amacıyla düzenlenen Çalıştay, tüm üniversite öğrencilerine ve Kızılay gönüllülerine açık tutuldu.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi 1 Konferans Salonunda gerçekleştirilen oturumlar kapsamında uzaktan çevrimiçi yolla konuşma yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kırsalda eğitim faaliyetlerini yürüten okullara yönelik yaptığı çalışmalardan örnekler vererek “Köy Koleji” düşüncesini de paylaştı.

Ortaya çıkartılacak değişimin gelişim ve ilerleme sağlamasının önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Toplumun değerleriyle barışık olmayan her değişim sorgulanmalıdır. Sorgulamak ret etmek değildir” dedi.

Şeffaflığın proje tabanlı gönüllülük faaliyetlerinde ilke edinilmesi gerektiğinin altını çizerek bir gönüllünün gerçekten samimi olarak “gönüllü” olmasından bahseden Böyükata, “Gönüllülük haz verir. Manevi zenginleşme sağlar. Özgüven gelişimini artırır. Gönüllünün ekip çalışması becerilerinde artış olur. Saygınlığı artar. Yeni çevre ve arkadaşlıklar edinir. Yeni ilgi alanları bulabilir. Gönüllülük iyilik sancısıdır.” ifadelerini kullandı.

Yoksulluk ve açlık, iklim ve çevre, nitelikli eğitim, sürdürülebilir ve akıllı şehirler, göç ve uyum gibi küresel ölçekte de önemli olan ana temalar etrafında fikirlerin geliştirilmesi beklenen Çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu tür toplantıların gençler tarafından organize ediliyor olmasını anlamlı bulduğunu ve gelecek açısından somut adımlar atılmasına zemin oluşturacağını belirterek, davetleri sebebiyle memnuniyetini ifade ederek, Üsküdar Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu adına Menekşe Yamaç ve Ayşegül Tunçer ile onların şahsında bütün emek verenlerin takdiri hak ettiklerini söyledi. Haber Merkezi