Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

Çalışmalar yoğunlaşıyor

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için çalışmalar yoğunlaştırıldı. 

19 Mart 2023 Pazar 02:38
Çalışmalar yoğunlaşıyor

8’inci ve 12’nci sınıflar için düzenli olarak yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla okul idarecileri ve öğretmenler toplantı gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin sınav heyecanını yenmek ve başarılı olmaları için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Merkezi Sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz hayallerindeki okullara gidebilmeleri için yoğun çaba içindeyiz. Her hafta düzenli yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını okul bazlı analiz etmeye ve kurslarımız aracılığıyla eksikleri tamamlamaya gayret ediyoruz. Rehberlik anlayışıyla çalışmalara katılım gösteren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı. 
»Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalar Yoğunlaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matematiğe yolculuk
Matematiğe yolculuk
“Geleceğe hazırlanalım”
“Geleceğe hazırlanalım”
“Her zaman yan yanayız”
“Her zaman yan yanayız”
Yozgat'ın eğitimi masaya yatırıldı
Yozgat'ın eğitimi masaya yatırıldı
Turnuva düzenlendi
Turnuva düzenlendi
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim