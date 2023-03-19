Çalışmalar yoğunlaşıyor

8’inci ve 12’nci sınıflar için düzenli olarak yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla okul idarecileri ve öğretmenler toplantı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sınav heyecanını yenmek ve başarılı olmaları için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Merkezi Sınavlara hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz hayallerindeki okullara gidebilmeleri için yoğun çaba içindeyiz. Her hafta düzenli yapılan deneme sınavlarının sonuçlarını okul bazlı analiz etmeye ve kurslarımız aracılığıyla eksikleri tamamlamaya gayret ediyoruz. Rehberlik anlayışıyla çalışmalara katılım gösteren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

»Alpaslan Demir