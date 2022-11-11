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"Çaba mı sonuç mu?"

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Türkiye’ye düşünce ve fikir alanında çok sayıda eser kazandırmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, bilim insanı, yazar ve akademisyen Profesör Dr. Orhan Arslan ile "Çaba mı Sonuç mu?" konulu söyleşi programı düzenlendi.

11 Kasım 2022 Cuma 02:11
"Çaba mı sonuç mu?"

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Yücel Güney, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Moderatörlüğünü Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’ın yaptığı söyleşide Profesör Dr. Orhan Arslan, gençlerin hayata dair beklentilerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında öğrencilere hayatından anekdotlarla seslenen Profesör Dr. Arslan, hayatı ıskalamamak için hayatın bizzat kendisinin fark edilmesi gerekliğini belirtti. Arslan, “Allah'ın bilgisi sizde var. Sizler de Allah'la birlikte bir şeyler yapmalısınız. Dünyada 18 milyon canlı olduğu düşündüğünüzde bunlardan sadece birisinde ruh bulunmakta. İnsanın kendi hayatının farkına varması sorumluluk aldığını gösterir. Bu dünyada herkes herkesin her şeyidir; ama öbür dünyada kimse kimsenin hiçbir şeyidir. En büyük ıstırap bu dünyaya gelme amacının farkında olmamaktır. Hayata bakış açınız biz bu dünyaya sorumlu olmaya geldik ve yaptıklarımızdan sorumluyuz şeklinde olmalıdır. Akıl, irade, vicdan ve ruh insanın en temel sorumluluklarıdır.” şeklinde konuştu.
İnsanın öğrenmeyince öleceğine dikkat çeken Arslan, “Hocalığımdan vazgeçerim ama öğrenciliğimden asla vazgeçmem. Çünkü öğrenmek değişmektir. Sizler yarınlarımız olarak değişmeye özen ve itina gösterin.” dedi.
HEDEFLERİNİZİ KÜÇÜK TUTMAMALISINIZ
İlim yaparken ilmi var edeninde görülmesi gerekliliğine vurgu yapan Arslan, “İlimin de mutlaka ahlak gibi bir mürşidinin olması gerekli. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin mürşidi ahlak ve ahlakın sahibi de Allah’tır. Mesleğin iyisi ya da kötüsü olmaz meslekte iyi ya da kötü olmak vardır. Siz kendi sınıfınızın en iyisi olacaksınız yetmez, Yozgat'ın en iyisi olacaksınız yetmez, Türkiye'nin en iyisi yetmez, Dünyanın en iyisi olacaksınız. Hedeflerinizi kesinlikle küçük tutmamalısınız. Sizde her şey var. Kendi kabuğunuza asla çekilmeyin. İlişkilerinizi sağlam tutun. Dostlar biriktirin. Değişmekten ve tövbe etmekten korkmayın. Tövbe etmek yönelmektir, yenilenmektir. Sen yönel ki Allah'ta sana yönelsin. Anı mutlaklaştırmayın. Anı mutlaklaştıran mutlu olamaz. Risk almadan hayatta yürüyemezsiniz. Kaplumbağa bile yürümek için kafasını çıkartıyor, bir çaba sarf ediyor. İnsanlar emeğe değil sonuca bakar. İnsanlar çabaya asla bakmazlar. Çaba göstermek için de risk almalısınız. İnsanlar sonucu görür, Allah ise çabaya bakar. Çaba harcadım hiç bir şeye değmedi demeyin! Allah senin çabanı görüyor. Çabalar ve gayretler sizin elinizde; sonuçlar Allah'ın. Allah kaliteye ve niteliğe insan ise niceliğe ve çokluğa bakar.” şeklinde konuştu.
Söyleşinin ardından Yazar, Akademisyen Profesör Dr. Orhan Arslan, öğrencilerin sorularını cevapladı.
Programın sonunda Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, teşrifleri ve değerli katkılarından dolayı Profesör Dr. Orhan Arslan’a günün anısına tablo takdiminde bulundu. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.11.2022 14:10
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