Büyük başarı

2004 yılından bu yana öğrenciler, aileler, akademisyenler, üniversite yöneticileri, hükümetler ve sanayi kuruluşları için üniversiteler hakkında güvenilir performans verileri sağlayan Times Higher Education (THE), üniversitelerin dünya çapındaki performansını değerlendirmek ve takipçilerine yükseköğretim kurumlarının misyon ve başarılarını anlatmak için üniversiteleri çeşitli kriterlere göre sıralamaktadır. THE Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma misyonunu temel alarak dünyanın en iyi üniversitelerinin kesin listesini sunmaktadır. THE, dünya çapında araştırma-odaklı olan tüm üniversiteleri temel misyonları olan eğitim, araştırma, endüstri geliri ve uluslararası görünümü esas alarak küresel üniversite lig tablosunu yayınlamaktadır.

Sıralama sürecinde; öğretim (öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), alıntılar (araştırma etkisi), endüstri geliri (bilgi transferi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) kriterleri dikkate alınıyor.

Bozok Üniversitesi 2023 sıralamasında altı kategoride öğretimde (öğrenme ortamı) 13,8’lik; araştırma (hacim, gelir ve itibar) 8,7; alıntılarda (araştırma etkisi) 30,2; endüstri gelirinde (bilgi transferi) 38,4; uluslararası görünümde (personel, öğrenciler ve araştırma) 27,7’lik bir puan elde etti.

Türkiye’den 79 Üniversitenin yer aldığı listede 61 Üniversite sıralamaya girmeye hak kazandı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ilk defa sıralamada yer aldığı Times Higher Education (THE) 2023 Dünya Üniversite sıralamaları listesinde, Bozok Üniversitesi ‘1201-1500’ aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 401-500 aralığında Türkiye’den üç üniversite yer aldı. 501-600 aralığında 1 üniversite, 601-800 aralığında 3 üniversite, 801-1000 aralığında 6 üniversite, 1001-1200 aralığında 6 üniversite, 1201-1500 aralığında ise aralarında Bozok Üniversitesinin de olduğu Acıbadem, Akdeniz, Anadolu, Ankara, Atatürk, Bezmialem, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Medipol, Karabük, Marmara, Selçuk, TOBB, Tokat Gaziosmanpaşa, Aksaray, Başkent, Bolu Abant İzzet Baysal, Uludağ, Manisa Celal Bayar, Çukurova, Dicle, Dumlupınar, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Gaziantep, İnönü, İzmir Teknoloji, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Ondokuz Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Uşak, Van Yüzüncü Yıl, Yeditepe, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin bulunduğu 18 üniversite yer aldı. 1501 ve devam eden aralıkta ise Türkiye’den 24 üniversite yer aldı.

Ayrıca THE indeksinde üniversitelerin kapsamlı ve dengeli karşılaştırmalarını sağlamak için ilgili kriterlere yönelik özenle belirlenmiş 13 performans göstergesi kullanılırken sıralama sürecinde genel listeye Sanat ve Beşeri Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Klinik ve Sağlık, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Yaşam Bilimleri, Fiziksel Bilimler, İşletme ve İktisat, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Psikoloji gibi 11 konuya özel sıralama eşlik ediyor.

Times Higher Education (THE) sıralama sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üniversite İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri arasında da yer almaktadır. Ayrıca sıralama sonuçları, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanımlanan üniversitelerin anahtar göstergelerinden birisidir.

Bozok Üniversitesinin THE İndeksi Dünya sıralamasında ilk defa yer alması ve önemli bir başarı yakalaması nedeniyle bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ciddi bir emek ve gayretle yürütülen çalışmaların meyvelerini her alanda gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Uluslararası değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2023 Dünya Üniversite sıralamaları listesi yayınlandı ve üniversitemiz, tarihinde ilk kez bu sıralama listesine girerek önemli bir başarıya imza attı. Bu tablo bizler için gurur vericidir. Başarı grafiğimiz her geçen gün yükselmektedir. ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ mottosuyla sürdürdüğümüz marka üniversite olma yolculuğunda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

