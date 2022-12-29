Danışmanlığını Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Şahin'in yaptığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Esra Yüce'nin yüksek lisans projesi kapsamında sunduğu "Beyin enfarktüs MRI görüntülerinin semantik segmantasyonunun gerçekleştirilmesi" adlı projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı’nda “Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi” alanında burs almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinde yüksek lisans öğrencilerinin TÜBİTAK projelerinde başarılarının artarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversite yönetimi olarak genç araştırmacıların projelerini her zaman desteklediklerini dile getiren Karadağ, “Lisansüstü öğrencilerimiz TÜBİTAK-BİDEB tarafından yürütülen programlar kapsamında hazırladıkları projelerle iftihar kaynağımız olmaya devam ediyor. Lisansüstü ve doktora öğrencilerimizi nitelikli birer bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak en büyük arzumuz. Bu vesile ile başta yüksek lisans öğrencimizi, danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Şahin'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. »Haber Merkezi