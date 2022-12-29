Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.345,61
ALTIN
1.087,77
DOLAR
18,72
STERLİN
22,63
EURO
19,91

Burs almaya hak kazandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları sonuçları açıklandı. 

29 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Burs almaya hak kazandı

Danışmanlığını Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin Şahin'in yaptığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Esra Yüce'nin yüksek lisans projesi kapsamında sunduğu "Beyin enfarktüs MRI görüntülerinin semantik segmantasyonunun gerçekleştirilmesi" adlı projesi TÜBİTAK  Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı’nda “Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi” alanında burs almaya hak kazandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesinde yüksek lisans öğrencilerinin TÜBİTAK projelerinde başarılarının artarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. 
Üniversite yönetimi olarak genç araştırmacıların projelerini her zaman desteklediklerini dile getiren Karadağ, “Lisansüstü öğrencilerimiz TÜBİTAK-BİDEB tarafından yürütülen programlar kapsamında hazırladıkları projelerle iftihar kaynağımız olmaya devam ediyor. Lisansüstü ve doktora öğrencilerimizi nitelikli birer bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak en büyük arzumuz. Bu vesile ile  başta yüksek lisans öğrencimizi, danışmanı  Dr. Öğretim Üyesi Muhammet  Emin Şahin'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Burs Almaya Hak Kazandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuar tarihi belli oldu
Fuar tarihi belli oldu
Toplantılarda ara yok
Toplantılarda ara yok
Öğretmen veli bir arada
Öğretmen veli bir arada
Kahvaltıda buluştular
Kahvaltıda buluştular
Sanatlar gün yüzüne çıkıyor
Sanatlar gün yüzüne çıkıyor
Öğrenciler bilgilendirildi
Öğrenciler bilgilendirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim