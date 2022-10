Bozok akademi tanıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa NEVÜ Rektörü Profesör Dr. Semih Aktekin, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite UZEM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüseyin Harmancı, NEVÜ Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şahlan Öztürk ve Profesör Dr. Mutluhan Akın, NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, YÖK tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dâhil edilen, Anadolu Üniversiteler Birliği ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyesi üniversite olarak, diğer üniversiteler ile ikili iş birlikleri kapsamında önemli proje ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktekin, “Bildiğiniz üzere Türkiye’de 200’ün üzerinde üniversite var ve her bir üniversite akademik ve idari kadrosuyla bölgesel imkânları ölçüsünde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmekte. Tabi ki çağdaş dünyada; imkânların, üretimin, eserlerin karşılıklı olarak paylaşıldığı, iş birliğine dayalı projelerin yapılması üniversitelerin olmazsa olmazı. Biz de üniversite olarak Anadolu Üniversiteler Birliği ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) gibi çeşitli bölgesel ortaklıklara dâhiliz. Bu kapsamda bu birliklere bağlı diğer üniversitelerle de çeşitli alanlarda iş birliği ve tecrübe paylaşımlarımız devam ediyor. Yozgat Bozok Üniversitemiz de iş birliği yaptığımız üniversitelerin başında geliyor. YÖK tarafından turizm alanında ihtisaslaşan üniversite olarak da önemli çalışmalarımız ve projelerimiz var ve bunları diğer üniversitelerle paylaşıyoruz” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise konuşmasında, “Öncelikle Sayın Rektörümüze bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Özellikle YÖK’ün yeni yüzüyle birlikte üniversiteler; bölgesine değer katan, bölgesel kalkınmada ortak hedefleri olan, misyon ve vizyonları bu temelde şekillendiren üniversiteler durumunda. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi de turizm alanında ihtisaslaşan üniversitelerden bir tanesi. Yozgat Bozok Üniversitesi de yine 22 bölgesel kalkınmaya odaklı ihtisaslaşan üniversitesiler arasında yer almakta. Biz sadece eğitim-öğretim faaliyetlerinde değil araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle elde etmiş olduğumuz bilgiyi teknolojiyle ve teknoloji de sanayi ile buluşturan bir üniversiteyiz. Hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz hem de Yozgat Bozok Üniversitemiz 2006 sonrasında kurulmasına rağmen YÖK’ün yeni yüzüyle birlikte ortaya koyduğu güzel ve başarılı çalışmalarıyla gerçekten çok ciddi farkındalıklar oluşturmaya başladı. Her iki üniversitemizin de hem Anadolu Üniversiteler Birliği’ne hem de KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP)’a mensup olmaları çerçevesinde ikili ve diğer üye üniversitelerle de çok önemli bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar. Bugün de bu temel doğrultusunda herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan, çevrimiçi bir ders platformu olan Bozok Akademi’yi sizlere tanıtmak için bir araya geldik” dedi.

Konuşmasına Bozok Akademi ile ilgili genel bilgiler vererek başlayan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Bozok Akademi, herkese nitelikli öğrenme imkanı sunmayı amaçlayan çevrim içi bir ders platformudur. Bu platform, herhangi bir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği çevrim içi dersleri içerir” ifadelerini kullandı.

İsteyen herkesin derse bir kez kayıt yaptırdıktan sonra dilediği zaman ders materyallerine erişebileceğini, belirli zaman dilimlerinde Bozok Akademi dersleri gerçek öğretim elemanlarının rehberliğinde yürütüldüğünü ve bu zaman dilimleri içinde ders etkinlikleri başarıyla tamamlayan katılımcılara; ‘Ders Tamamlama Belgesi’ verildiğini de aktaran Prof. Dr. Güney, “Ders Tamamlama Belgeleri katılımcıların e-postalarına gönderilir ya da Öğrenme Yönetim Sistemi içinden katılımcıların indirebilmesi için elektronik olarak sunulur. Akademi platformu benzerlerinin aksine eşzamanlı ve eş zamansız iletişim araçlarıyla bir öğretim elemanı ile iletişim kurmaya olanak tanımaktadır. Akademi derslerinin materyallerinin büyük bir bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanmıştır. Dersler sürekli güncellenmektedir ve yeni dersler eklenmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Program, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Prof. Dr. Yücel Güney’e teşekkür belgesi ve plaket vermesiyle sona erdi.

KARADAĞ’DAN ZİYARET

Rektör Karadağ, NEVÜ Rektörü Aktekin’i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ile birlikte, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

YOBÜ tarafından geliştirilen ‘Bozok Akademi (https://akademi.bozok.edu.tr/) uygulamasının sağladığı imkânlar, nasıl yararlanılacağı, ortaklaşa eğitim geliştirme fırsatları” hakkında NEVÜ’de düzenlenen ‘Bozok Akademi Tanıtım Konferansı’na katılmak üzere üniversitede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney’i makamında ağırlayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Sağladıkları bilimsel ortam ve misafirperverliklerinden dolayı Rektör Aktekin ve yönetimine teşekkür ederek NEVÜ'nün başarılı çalışmalarının yanı sıra en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karadağ, NEVÜ ile yürütülebilecek her türlü ortak çalışma ve projeye hazır olduklarını ifade etti.