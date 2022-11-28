Böyükata’dan eğitim

Birçok üniversiteden davet alan Mustafa Böyükata, akademisyen ve öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

“REKTÖRLÜKTEN DAVET”

Yenilikçiliği ve seçtiği ihtisaslaşma konusu ile tarım ve jeotermal alanında pilot uygulamalara da öncülük eden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünün daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Neşet Ertaş Konferans Salonu’nda farklı bölümlerden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 100 civarında katılımcıya ''Proje Yazım Stratejileri'' konulu sunum yaptı. Öğleden sonra ise Teknoloji Transfer Ofisi Konferans Salonu’nda farklı bölümlerden öğrencilerle beraber 35 civarında katılımcıya ''Öğrenci Projelerinde Süreç Yönetimi'' konulu eğitim semineri verdi.

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mustafa Kurban’ın koordinasyonunda yürütülen toplantılarda önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Böyükata, AR-GE odaklı proje konuları farkındalığın artırılması yönünde vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje, özgün değer, yöntem yaygın etki, yapılabilirlik / proje yönetimi, inovasyon, sinerji, ambians, hipotez, başarı ölçütü, literatür taraması, araştırma, bilim insanı, öğrenci projesi, proje danışmanlığı, TÜBİTAK programları, Erasmus+, Ulusal Ajans, ORAN Kalkınma Ajansı, stratejik plan, veri madenciliği, proaktif düşünce, SWOT analizi, bilimsel bilgi, STEM, mizaç, karakter, kişilik gibi pek çok temel kavram, terim ve konuları katılımcıları tartışmaya katıp aktif tutarak anlattı. Proje döngüsü yönetimi, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında teknik bilgiler verilirken, etkinliklerde katılımcıların sorularına da cevap verildi.

Öğrenciler toplantıdan sonra yaptıkları değerlendirmelerde, ülkenin bilinçli öğrencilere ihtiyacının var olduğunu, proje hazırlamak ya da bir şeyleri araştırmak için çok iyi bir bilgiye ihtiyaç olduğunu, yüksek lisans ve doktora yapmanın önemli olduğunu, Erasmus ve TÜBİTAK programları hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini, daha öğrenciyken yurt dışından kişilerle birlikte de proje yapabileceğini ilk kez bu toplantıda öğrendiğini, bilmedikleri onlarca çok önemli kavramın olduğunu fark ettiğini, yapmak istedikleri projelere bu seminerlerden sonra daha kapsamlı bakacağını, eğlenceli, güzel, verimli ve çok eğitici bir program olduğunu söylediler.

“AKICI VE FARKLI BİR SUNUMLA”

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban, katılımcıları konuya katacak biçimde başlanan toplantıların alışılmışın dışında akıcı ve farklı bir sunumla gerçekleştirildiğini belirtti. Etkinliklerin, öğrencileri etkileyecek düzeyde olduğuna değinerek katılımcılara ve konuşmacıya teşekkür etti.

“İNSANLIK İÇİN”

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, makamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile bir araya geldi. Böyükata’ya, öteden beri farklı düzeylerde okullarda yaptığı çalışmalardan haberdar olduğuna hatırlatarak yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Daha sonra sahada olmak gerektiğini vurguladı. Bilimin ve bilginin kıymetini ortaya koyan, düşüncenin ilerleme ve gelişim açısından gerekliliğinin altını çizen Rektör Karakaya, doğru olan ve iyi olan arasındaki farklılığı da sohbete konu ederek, yapılacak çalışmalarla insanlık için bireylerin tökezlemeden gidebileceği yolların açılması gerektiğinden bahsederek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

“KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KENDİSİNİ GÖSTERECEKTİR”

Üniversitenin çevre düzeni ve yaptığı projelerden etkilenen Böyükata, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüsünden etkilendim. Planlama, mimari, çevre düzeni, tesislerin uyumu ve kurumsal kapasitesi itibariyle oldukça gelişmiş olduğunu gördüm. Karşılaştığım öğrencilerin motivasyonu yüksekti. Üniversitenin tercih edilebilirlik düzeyinin yüksek oluşunu daha iyi anladım. Ayrıca üniversitenin yenilikçi bir anlayışı benimsemiş olması oldukça isabetli. Üniversitenin tarım ve jeotermal alanında pilot uygulamalarıyla yöreye ve bölgeye etkilerinin kendini göstermeye başlamış olduğunu görmek sevindirici. Umut veren bir üniversite haline gelmiş olduğu rahatlıkla görülüyor. Bu etkinliklerden edindiğim izlenimle şunu da söyleyebilir ki, yakın gelecekte öğrenci projelerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kendisini gösterecektir.” dedi. »Haber Merkezi