‘Biz Hep Birlikte Kardeşiz’

Yazıcı yaptığı açıklamada, “Hayatı anlamlı kılan en önemli olgu keder ve kıvancı içtenlikle paylaşmaktır. Misafir öğrencilerimizi de ilgili okullarına kaydettik ve kaydetmeye de devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kitap, çanta, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları karşılanmakta ve psikososyal destek sağlanmaktadır. Bu sürece destek olan ve emek veren eğitim camiamıza, Yozgat’ımızın saygıdeğer halkına ve milletimize teşekkür eder, saygılar sunarım.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi