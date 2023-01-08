“Biz Eğitim Bir Sen'iz”

Sendikacılık anlayışı ve Eğitim Bir Sen sendikasının yapmış olduğu çalışmalar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Başkan Şerefli, “Diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyoruz. Toplu Sözleşme Masasında yetkisi olmayanlar, Toplu Sözleşme Masasını tanımadıklarını söyleyip yine Toplu Sözleşme Kazanımlarımızı kendileri elde etmiş gibi gezip üye devşirmeye çalışanlar, eleştirmekten, ayrıştırmaktan, ötekileşmekten başka varsa bir kazanımınız buyurun sizde yazın.

Biz mi? 424 bini aşkın sözleşmelinin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge. Uzman Öğretmen ve başöğretmenlikte 614 bini bulan geniş çerçevede rehberliğimiz, emeğimiz, alın terimiz var.

Diğerleri sorunları konuşadursun, biz bir bir sorunları çözdük, çözmeye devam ediyoruz.

Toplu sözleşme hakkını alan biz, eksiklerine rağmen ÖMK için adım atılmasını sağlayan biz, kariyer basamaklarında 600 bini bulan çerçeveyi genişleten biz, 3600 ek göstergenin mimarı biz, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini sağlayan biz. Nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan biz, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran biz, geliştirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini sağlayan biz, jüri üyelerine ücret verilmesini sağlayan biz, sınıf öğretmenlerine haftada iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini sağlayan biz, üniversite disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını sağlayan biz. Promosyonların çalışanlara dağıtılmasını sağlayan biz, 50/D’lilerin 33/A’ya alınmasını sağlayan biz, toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan, üyeye kazanç sağlayan biz, kamuda başörtüsü yasağını tarihin çöp sepetine atan biz, katsayı zulmünü bitiren biz, sınav görev ücretlerini arttıran biz, DYK artırımlı ödenmesini sağlayan biz, 147 Hattını kaldıran biz. Belleticilik görevinde ilave artış sağlayan, alan değişikliğini alan, performans değerlendirmeyi kaldıran, Rehber Öğretmenlere asli görevleri ile bağdaşmayan görevler öngören düzenlemenin çıkmasını önleyen, öğretmen evi aidatını kaldıran biz, 17-25 Aralık Sivil Darbe girişiminde Platformları kuran biz. 15 Temmuz Gecesi alanı darbecilere dar eden sorumluluk alan, öncülük eden, platform kuran biz, Suriye'de askerimizin yanında olan biz mazlumun yanında zalimin karşısında meydanlarda olan biz. Sendika ve aynı zamanda bir iyilik hareketi olarak mazlumlara tırlarla un, gıda, giyim yardımı yapan biz. Darbe savar olan milli iradenin her zaman yanında yer alan biz. Eğitim Bir Sen varsa kazanım var, yeter mi yetmez!!

Toplu sözleşme masasında eksik kalan şef teknikerlerin de 3600 alabilmesi, şube müdürleri İl müdür yardımcılarımızın ekonomik haklarının iyileştirilmesi statülerinin tekrar belirlenerek ÖMK da yer alması, eğitim çalışanları memurlarımızın ekonomik haklarının seyyanen zamla iyileştirilmesi, okul öncesi öğretmenlerimizin çalışma şartlarının tekrar ele alınması, alan değişikliği takviminin tarihi belirsizliğin giderilmesi için çalışacağız, çalışacağız. Unutmayalım sendikacılık hak emek ve özgürlük mücadelesidir, aldıklarınız tamam alamadıklarınızla ilgili mücadele devam eder. Sendikacılık sendikacılarla uğraşmak değil kazanım üretmektir.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi