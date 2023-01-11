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Birlikte okudular

Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ESER Projesinin alt etkinliklerinden biri olan Oku-Yoz projesi kapsamında il genelinde bulunan bütün okullarda 20 dakika okuma etkinliği düzenleniyor.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Birlikte okudular

Proje kapsamında Kadışehri ilçesinde Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda okuma etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’da öğrencilere ve öğretmenlere eşlik etti. 
Okuma sonrası öğrenciler kitap değerlendirmesinde bulunan Aksoy, “Okul ziyaretlerinde veya kurumumuzda öğrencilerle her an birlikte olmak, bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu nedenle 2023 yılı boyunca hem okullarda hem de kurumumuzda öğrencilerimizle olan etkileşimimize devam edeceğiz. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Birlikte Okudular
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