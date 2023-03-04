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Bir gülüşünüz yeter

Akdağmadeni ilçesinde depremzede ailelerin çocukları ve öğrenciler için müzikal çocuk tiyatrosu etkinliği düzenledi. 

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Bir gülüşünüz yeter

Akdağmadeni ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliğe çocuklar; aileleri, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte katılarak doyasıya eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ile Akdağmadeni Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Suzan Tek de çocuklarla birlikte tiyatro gösterisini seyrederek çocukların mutluluğuna ortak oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan yaptığı açıklamada; “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde her zaman olduğu gibi yine büyük bir özveri göstererek etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm öğretmen arkadaşlarımıza, eğitim çalışanlarımıza ve etkinliğimize ev sahipliği yapan Akdağmadeni Sağlık Meslek Yüksekokulu personeline Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Bir Gülüşünüz Yeter
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