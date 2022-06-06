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Bir gecelik kamp

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Atatürk Ortaokulu İzci Oymağı doğa kampı gerçekleştirildi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:43
Bir gecelik kamp

İzciler tarafından Şefaatli’nin bilinmeyen güzelliklerinden olan Karanlıkdere mevkisin de bir gecelik doğa kampı yapıldı. Düzenlenen kampta Şefaatli Okçuluk Kulübü kemankeş adayları, izci öğrencilere açık havada ok talimi yaptırdı. Ok talimatlarının ardından gece bölümünde kamp ateşi etrafında tiyatro gösterileri yapılarak canlı müzik eşliğinde şarkılar söylendi. Gece çadırlarda kalan öğrenciler kampta kalmanın keyfini yaşadı. Öğrencilerin farklı bir deneyim yaşadığını belirten Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, “Kampın düzenlenmesinde emeği geçen Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinden Taner Taşkıran, Fatih Akyol, Tuğba Kaygısız, İzci Lideri Barbaros Ekici, Şefaatli Okçuluk Kulübü Başkanı Mikail Birgül ve Fatih Ortaokulu Öğretmeni Sercan Altıncı'ya teşekkür ederim” dedi.
Haber Merkezi
 

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Bir Gecelik Kamp
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