Yerköy Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Arslan’ın organize ettiği ve moderatörlüğünü yaptığı online seminerde Dr. Mustafa Böyükata öğretmenler ile bir araya geldi.

Farklı okullardan öğretmenlerin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Bilime Dair Bir Fikrin Var Mı?” başlığı etrafında düşüncelerini paylaştı.

Böyükata, öğrencilerden gelen bir fikrin projelendirilmesinin ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin danışmanlık rolünün önemine değinerek teknik bilgiler verdi.

Böyükata yaptığı sunumunda, “Bilimin önemini acı tecrübelerle öğreniyoruz. Pandemiyle öğreniyoruz. Depremle öğreniyoruz. Çok bedeller ödüyoruz. Bilimi tabana indirmeliyiz. Toplumun bütün kesimlerinde doğru anlaşılmasını ve değer verilmesini sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Yürüttüğü gönüllülük faaliyetlerinden de bahseden Böyükata, üniversitelerin ve her kademeden okullarımızın bu konuya eğilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Öğrencilerin fikirlerini önemsemeliyiz. Hangi fikrin nasıl bir yol açacağını başta bilemeyiz. Bilimin ilk adımı düşünmektir. Fikirlerin projelendirilmesi gerekir. Bu aşamada öğrencilerin danışabileceği kişiler olmak ve onlara rehberlik etmek gerekir” dedi.

Katılımcıların sorularına cevap aranan buluşmada TÜBİTAK programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken ince noktalardan da bahsedildi. Dinleyenlerin faydalı buldukları seminer sonunda Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Arslan, kendilerini kırmayıp bilgi ve düşüncelerini kendileriyle paylaşmasından dolayı Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi