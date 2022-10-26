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Bilimi keşfettiler

Aydıncık ilçesinde, İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından Çekerek Bilim Merkezi'ne düzenlenen ziyaretler devam ediyor.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Bilimi keşfettiler

Bilime ilgi ve merakı artırmak amacıyla Yozgat'ta kurulan Çekerek Bilim Merkezi'nde, öğrenciler uzayı tanıyor.
Çekerek ilçesindeki bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları, bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor.
Aydıncık ilçesinden gelen öğrenciler için bilim merkezindeki teleskoplar ilgi odağı oldu. Öğrenciler, dünyaya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn'ü teleskopla keşfetti. »Haber Merkezi

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Bilimi Keşfettiler
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