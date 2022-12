Bilime dair bir şeyler oluyor…

Akademisyenler gerçekleştirdikleri gönüllülük çalışmalarıyla hem öğrencilerin, hem öğretmenlerin hem de ilçelerdeki yöneticilerin gönüllerinde yer ediyorlar. Her etkinlikten sonra yeni bir etkinlik beklentisinin doğduğu da gözleniyor.

BİLİM SÖYLEŞİLERİ

Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Özen’in daveti üzerine düzenlenen "Akdağmadeni Bilim Söyleşileri" programında Böyükata ile birlikte YOBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Mustafa Özalp, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Deniz Akalın ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk da öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirici, yol gösterici, tanıtıcı ve heyecan uyandırıcı konuşmalar yaptılar.

Ortaokulda 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarda eğitim gören 300 civarında öğrenciyle kendi sınıflarında ayrı ayrı buluşan akademisyenler kariyer ve meslek hayatlarından da bahisler açtılar.

5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri ile sınıflarında buluşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilim insanlarında ve araştırma tabanlı çalışmaların öneminden bahsetti. Ziyaret edilen sınıflarda öğrencilerden, “Bilim çok güzeldir. Bilimi sevdim.” diyenler, “Siz deney yaptınız mı?”, “Dünya nasıl oluştu?”, “İlk deneyi kim bulmuş?”, “İlk bakterinin adı neydi?”, “Başarınızın en büyük kaynağı nedir?”, “İlk ateşi yakan kişi nereden esinlendi?”, “Gezegenler yan yana mı duruyor?”, “Dünya niye küresel?”, “Güneş nasıl incelendi?”, “Mikroskobik canlıları nasıl cam arasına alıyorlar?”, “Güneşe gidemiyorlarsa sıcaklığını nereden biliyorlar?”, “Yazarlar nasıl yazar oldu?” gibi soruları zihninde gezdirenlerin olduğunu görmek umut vericiydi diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sorularının cevaplarını bulma çabasında olan çocukların yol alacağını ve özgün bir şeyler ortaya koyabileceğini düşündüğünü belirtti.

7’nci ve 8’imci sınıflara seminer havasında bir toplantıyla hitap eden Böyükata, bilimsel çalışmaların insanlık tarihinde ve yaşantısında ortaya çıkardığı değişimlere de atıf yaparak, bazı ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha güçlü oluşlarının altında yatan bilim ve ekonomik gücün nitelikli eğitime bağlı oluşunu ortaya koyarak onların iyi eğitilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kendisi de aslen Akdağmadenli bir akademisyen olan Doçent Dr. Mustafa Özalp, hitap etme fırsatı bulduğu ortaokulun öğrencileriyle yaptığı sohbette; her birinin kafasında merak ettiği onlarca sorusu olan, yüzlerce öğrenci ile vakit geçirmekten ve onların sorularına zaman elverdiği kadarıyla cevaplandırmaya çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa ilişkin yaptığı değerlendirmesinde sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın topyekûn olduğunu belirten Özalp, millet olarak binlerce yıllık geçmişimizin olduğunu ve gelecek nice binli yıllarda da ülkemizin ve Tük-İslam coğrafyalarının, refah seviyelerini arttırarak daha adil bir dünya düzeninin oluşturulup, devamının sağlanabilmesi için ülkemizin her bir çocuğuna üzenle sahip çıkılarak, gereken her türlü desteğin verilmesinin gerektiğini ifade etti ve yapılan çalışmaların bu bağlamda da önemli bir boşluğun doldurulmasına yönelik çalışmalara katkı verdiğini vurguladı.

Söyleşilerinde değerler eğitimi çerçevesinde yaşlılık yaşlanma ve toplumumuzda yaşlıların yeri üzerinde durarak toplumumuzun yaşlılara verdiği değeri ele alan Öğretim Görevlisi Deniz Akalın yaptığı değerlendirmede, “Geçmişte toplumumuzda yaşlının konumu, günümüzde kültürel yozlaşma sonucunda toplumun yaşlıya verdiği değer azalmaya ve bunun sonucunda yaşlının bakım sorunu ortaya çıkmaya başlamıştır. Geniş ailenin yerini çekirdek aile aldı. Eskiden geniş ailede kendisine yer bulan yaşlının, çekirdek ailede yer bulamaması sonucunda yaşlının yalnızlaşması ve hatta ötekileştirilmesi sorunu ortaya çıktı. Yaşlının bakım sorunu ortaya çıkması ile birlikte toplumumuzda yaşlı istismarı ve ihmali de artmaya başladı” dedi.

Gözlemlerini de paylaşan Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk, “Öğrencilerin daha az kaygılı olduğunu gördüm. Sorgulayan yanları daha fazlaydı. Okulun mevcut imkânlarının iyi kullanıldığını fark ettim. Bununla beraber, hayallerini ve amaçlarını netleştirmeleri bakımından böylei etkinliklerin de yol gösterici olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

PROJE HAZIRLAMA STRATEJİLERİ

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ın daveti üzerine müdürlüğe bağlı okullarda görev yapan ve proje konularına ilgi duyan yönetici ve öğretmenler için "TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri" konulu seminer veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, aynı günün sonunda teknik bilgiler verdi ve eğitime ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Konuşmasında etkileşimli bir yolla, proje, özgün değer, yöntem, yaygın etki, yapılabilirlik, proje yönetimi, inovasyon, sinerji, ambians, hipotez, başarı ölçütü, literatür taraması, araştırma, bilim insanı, öğrenci projesi, proje danışmanlığı, TÜBİTAK – 4004, 4005, 4006 ve 4007 programları, Erasmus+ Ulusal Ajans, ORAN Kalkınma Ajansı, stratejik plan, veri madenciliği, proaktif düşünce, SWOT analizi, bilimsel bilgi, STEM, mizaç, karakter, kişilik, disiplin ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı.

Seminerde öğretmenlerin sorularına da cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmaların öğrencileri yakından tanıma ve öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıma bakımlarından da önemini ortaya koydu.

Yaptığı değerlendirmede Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Akdağmadeni'nde daha ortaokulda proje ekipleri oluşturmuş öğrenciler gördüm. Bu çok harika bir şey. Yeni şeyler yapmaya hevesli çocuklar var. Liselerde de olduğuna inanıyorum. Öğretmenlerimizden gayretli olanları gördüm. Bu çok önemli. Çocuklar öğretmenlerini gözünün içine bakıyor. Akdağmadeni yüksek öğretim kurumlarının olduğu bir ilçe. O okullarda da proje yapan öğrenciler var. Öğretim elemanları da var. İstifade edilmeli" dedi.