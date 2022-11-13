Bilgilendirme toplantısı

Toplantıda Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan ESER Projesinin alt etkinlikleri anlatıldı.

İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “E-Twinning - ESEP, TÜBİTAK – Bilim Söyleşileri ve TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik toplantı yapıldı. Yozgat’ın her alanda başarı ile temsil etmek için fedakarca çalışan ve destek veren ilçe/okul/kurum yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi