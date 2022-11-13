Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 5
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.053,83
DOLAR
18,54
STERLİN
21,95
EURO
19,31

Bilgilendirme toplantısı

Yozgat İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından Sarıkaya ve Sorgun ilçesinde görev yapan öğretmen ve okul idarecilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

13 Kasım 2022 Pazar 02:03
Bilgilendirme toplantısı

Toplantıda Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan ESER Projesinin alt etkinlikleri anlatıldı. 
İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “E-Twinning - ESEP, TÜBİTAK – Bilim Söyleşileri ve TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik toplantı yapıldı. Yozgat’ın her alanda başarı ile temsil etmek için fedakarca çalışan ve destek veren ilçe/okul/kurum yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PiLOT iL OLACAK
PiLOT iL OLACAK
Olumlu bir adım
Olumlu bir adım
"Çaba mı sonuç mu?"
"Çaba mı sonuç mu?"
Proje yazma eğitimi
Proje yazma eğitimi
“Her damla KAN kurtarılan bir CAN'dır”
“Her damla KAN kurtarılan bir CAN'dır”
“HEM OKU-YOZ”
“HEM OKU-YOZ”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim