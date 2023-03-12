Bilgi aldı

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Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt yoldaş, okul ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 

12 Mart 2023 Pazar 02:17
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Bulduğu her fırsatta ilçede eğitim veren okulları ziyaret eden İlçe Müdürü Yoldaş, öğrencilerle ve okul idarecileriyle bir araya geliyor.
Ziyaretleri kapsamında Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlköğretim okulunu ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti.
Öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirip fikir alışverişinde bulundu.
Gayretlerinden dolayı okul müdürüne, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. 
»Haber Merkezi

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