Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Öcal, Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu ve İmama Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette sınıfları gezen Öcal, öğrenciler ile sohbet ederek başarılar diledi.

Daha sonra okul müdürü ve öğretmenler ile hasbihal ederek, okul hakkında bilgi aldı.

“ZİYARETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Yapmış oldukları ziyaretleri aralıksız olarak sürdüreceklerini belirten Öcal, “Okul ziyaretlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Okullarımız yaz tatiline girdiği dönemde de okul ziyaretlerimize devam ettik. İnşallah ilçemize bağlı beldelerimiz ve köylerimizde bulunan tüm okullarımızı ziyaret edeceğiz. Ziyaretlerimizde okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin yanı sıra öğrencilerimizle de bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Öğrencilerimizin bizleri gördükleri andaki sevinçleri bizler için her şeye değer. İyiki öğrencilerimiz var.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi