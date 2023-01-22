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“Başarmak için çalışacağız”

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi çocukları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönem sonu takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı öğrenciler ile bir araya geldi.

22 Ocak 2023 Pazar 02:35
“Başarmak için çalışacağız”

Dönem sonu teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirilen çocukların akademik başarılarının devamı için çalışmaların devam ettiğini belirten Neşeli, “Dönem boyunca okullarında ve ilde derece yapan öğrencilerimiz oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu başarılarının karşılıksız kalmaması adına Çocuk Hizmetleri Birimi uhdesinde bulunan İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam, ÇEKOM Müdürü Kamil Kapusuzoğlu ve meslek elemanları ile başarılı çocuklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Başarmak Için çalışacağız
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