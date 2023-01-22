“Başarmak için çalışacağız”

Dönem sonu teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirilen çocukların akademik başarılarının devamı için çalışmaların devam ettiğini belirten Neşeli, “Dönem boyunca okullarında ve ilde derece yapan öğrencilerimiz oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu başarılarının karşılıksız kalmaması adına Çocuk Hizmetleri Birimi uhdesinde bulunan İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam, ÇEKOM Müdürü Kamil Kapusuzoğlu ve meslek elemanları ile başarılı çocuklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi