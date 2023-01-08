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“Başarımız öğrencilerimizin mutluluğu”

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül eşliğinde Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesini ziyaret etti.

08 Ocak 2023 Pazar 02:16
“Başarımız öğrencilerimizin mutluluğu”

Ziyarette, öğrencilerin hedef belirleme, kitap okuma, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgilenmenin akademik ve sosyal hayata olumlu etkileri konularından bahseden Yazıcı, istek ve taleplerini alıp sohbet etti.
Okulun müzik atölyesinde açılan saz kursuna misafir olan Yazıcı, öğrencilerden eşsiz bir müzik ziyafeti dinleyerek kendilerine teşekkür etti.
Aynı zamanda pansiyonda kalan öğrencilerle kapalı spor salonunda voleybol oynayan Yazıcı, geleceğin teminatı gençlerin heyecanlarına ortak oldu.
Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, ”Derslerde konuları ezberlemek yerine kavramların hayattan örneklerle içselleştirilerek kalıcı öğrenmenin sağlanması, özellikle pansiyonda kalan öğrencilerimiz için halk eğitim merkezlerimizce öğrencilerimizin talep ve ilgilerine göre kursların açılması, okuldaki rehberlik servislerinin randevu sistemiyle faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrencilerimize analitik düşünme becerileri kazandırmanın önemi, rol model olma ve karar süreçlerine öğrencilerin dahil edilmesin olumlu sonuçlarından bahsettik. Öğretmenlerimizle bu konularda fikir alışverişinde bulunduk.” dedi.
TOKİ Şehit Ali Salmanlı İlkokulu ve Yerköy Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Yazıcı okulun birimlerinde incelemelerde bulunarak yöneticilerden eğitim öğretim faaliyeti, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı okul yöneticilerine, öğretmen, öğrenci ve çalışanlara teşekkür eden Yazıcı, ziyaretini sonlandırdı.
 »Haber Merkezi

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Başarımız öğrencilerimizin Mutluluğu
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