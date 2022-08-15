Başarılı öğrencilere ödül gezisi

Gezi kapsamında öğrenciler Kayseri Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Mazakaland Eğlence Diyarını gezerek, Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından LGS'de başarı gösteren öğrencilerimize bu geziyi düzenleyerek onların başarılarını ödüllendiriyoruz. Kayseri Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Mazakaland Eğlence Diyarında eğlenceli vakit geçirip yemek yenildi, Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği ziyaret edildikten sonra Sarıkaya'ya dönüldü. Gezide desteklerini esirgemeyen Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’a, Kayseri'de İş Adamı Gülsoylar Döviz ve IVOKO Bayii İlhan Nevzat Gülsoy'a ve İş Adamı Dernek Sekreteri İlhan Şenol'a şükranlarımızı sunarız” dedi. »Haber Merkezi