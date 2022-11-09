Başarılı öğrencilere ödül

Dereceye giren öğrencileri makamına kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan öğrencilere tavsiyede bulundu. Doğan, sınava hazırlanmaları ve hedefledikleri okullar konusunda hakkında konuştu. Ahmet Doğan, yapılan LGS deneme sınavında dereceye giren Yağız Bolat, Melisa İlksoy ve Mücahit Yaşar'ı tebrik ederek, motivasyonlarını artırmak için çeşitli hediyeler verdi.

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