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Başarılı öğrencilere ödül

Saraykent  Milli Eğitim Müdürlüğü 22 Ekimde ilçe genelinde yapılan Liseye Geçiş deneme sınavında (LGS)  dereceye giren başarılı öğrencilere ödül verildi. 

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Başarılı öğrencilere ödül

Dereceye giren öğrencileri makamına kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan öğrencilere tavsiyede bulundu. Doğan,  sınava hazırlanmaları ve hedefledikleri okullar konusunda hakkında konuştu. Ahmet Doğan, yapılan LGS deneme sınavında dereceye giren Yağız Bolat, Melisa İlksoy ve Mücahit Yaşar'ı tebrik ederek, motivasyonlarını artırmak için çeşitli hediyeler verdi. 
»Haber Merkezi 
 

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Başarılı öğrencilere ödül
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