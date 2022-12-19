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Başarı Yozgat’tan esecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması’nın final sergisi ve ödül töreni düzenlenecek.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:06
Başarı Yozgat’tan esecek

Düzenlenecek olan törene Yozgat’tan katılacak olan proje en iyi 51 projenin arasında yer aldı.

Şefaatli ilçesinden Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Muhammed Mustafa Namidar, Kürşat Baki Türker, Muhammed Akbaba ve öğretmen Kaan Doğan Yazan danışmanlığında Çevre ve İklim Değişikliği Alanında yazılan "Ekolojik Vatandaş Olma Yolunda Bir Farkındalık Geliştirme Çalışması, Yozgat Şefaatli İlçesi Örneği" yüzlerce başvuru arasından en iyi 51 proje arasında yer aldı.

26-29 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek olan törende "Ekolojik Vatandaş Olma Yolunda Bir Farkındalık Geliştirme Çalışması, Yozgat Şefaatli İlçesi Örneği" projesi yer alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tören hakkında yapmış olduğu açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığımız ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin, "Matematik" ile "Çevre ve İklim Değişikliği" alanlarında bilimsel düşünme, araştırma yapma ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi ve bu bilgilerin paylaşılacağı platformlarda bilim insanları ve sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. "Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunum Yarışmasında" Yozgat Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz Muhammed Mustafa Namidar, Kürşat Baki Türker, Muhammed Akbaba ve öğretmen Kaan Doğan Yazan danışmanlığında Çevre ve İklim Değişikliği Alanında yazılan "Ekolojik Vatandaş Olma Yolunda Bir Farkındalık Geliştirme Çalışması, Yozgat Şefaatli İlçesi Örneği" Projesi yüzlerce başvuru arasından en iyi 51 proje arasına girerek, 26-29 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak final sergisi ve ödül törenine katılmaya hak kazanmıştır.

Etkinlik, 26-27 Aralık 2022 tarihleri arasında proje sergisi, 28 Aralık 2022 tarihinde sosyal etkinlik günü, 29 Aralık 2022 tarihinde ise ödül töreninin düzenlenmesi şeklinde planlanmıştır. Bu bağlamda, yarışmanın final aşamasına davet edilen proje sahibi öğrenciler ve danışmanları 25 Aralık 2022 tarihinde Ankara'ya davet edilmiştir. Projenin hazırlanmasında emek veren ve katkı sunan okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eder, final yarışmalarında başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05
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Başarı Yozgattan Esecek
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