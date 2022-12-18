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Aynı sofrayı paylaştılar

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen Yerli Malı Etkinliğine katıldı.

18 Aralık 2022 Pazar 02:53
Aynı sofrayı paylaştılar

Yavuhasan İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan programda şiirler okunup gösteriler yapıldı. Düzenlenen etkinliğe veliler yoğun katılım gösterdi.
Gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yavuhasan İlk ve Ortaokulumuz tarafından düzenlenen Yerli Malı Etkinliğine katılarak öğrenci ve velilerimizle aynı sofrayı paylaştık. Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı etkinliğe velilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 
Her programda ve etkinlikte bizleri ve sevgili öğrencilerimizi yalnız bırakmayan değerli velilerimize; güzel bir program hazırlayan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:15
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